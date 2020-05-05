Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Топ-менеджер «Иркута» Игорь Виноградов скончался после недолгой болезни, сообщили в корпорации. По словам источника РБК, 2 мая его госпитализировали с пневмонией

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После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.

«Безвременная кончина нашего коллеги и товарища — огромная утрата для всего гражданского авиастроения России. <...> Игорь Львович внес огромный личный вклад в сертификацию самолета SSJ100 по российским и европейским нормам. А в последние годы принимал самое активное участие в сертификации самолета МС-21», — говорится в сообщении.

Виноградов занимался сертификацией российских самолетов SSJ100. Один из таких лайнеров «Аэрофлота» 5 мая 2019 года вылетел в Мурманск из Шереметьево, однако затем вернулся в аэропорт из-за попадания молнии. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Бывший тогда вице-президентом компании «Гражданские самолеты Сухого» Виноградов сообщил «Коммерсанту», что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгоранию и потере управления воздушным судном.