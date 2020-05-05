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Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Топ-менеджер «Иркута» Игорь Виноградов скончался после недолгой болезни, сообщили в корпорации. По словам источника РБК, 2 мая его госпитализировали с пневмонией
Фото: Фото: пресс-служба ГСС
Фото: Фото: пресс-служба ГСС

После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.

«Безвременная кончина нашего коллеги и товарища — огромная утрата для всего гражданского авиастроения России. <...> Игорь Львович внес огромный личный вклад в сертификацию самолета SSJ100 по российским и европейским нормам. А в последние годы принимал самое активное участие в сертификации самолета МС-21», — говорится в сообщении.

Выпускающая «Суперджеты» компания вошла в состав производителя МС-21
Бизнес
На заводе Корпорации &laquo;Иркут&raquo;

Виноградов занимался сертификацией российских самолетов SSJ100. Один из таких лайнеров «Аэрофлота» 5 мая 2019 года вылетел в Мурманск из Шереметьево, однако затем вернулся в аэропорт из-за попадания молнии. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Бывший тогда вице-президентом компании «Гражданские самолеты Сухого» Виноградов сообщил «Коммерсанту», что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгоранию и потере управления воздушным судном.

В итоге виновным в катастрофе Генпрокуратура назвала командира воздушного судна, пилота Дениса Евдокимова, причиной катастрофы стало «несоблюдение им процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки». Версию о технической неисправности, которая рассматривалась вначале, признали несостоятельной.

Сам Евдокимов свою вину отрицал. По его словам, у самолетов SSJ100 ранее уже были проблемы с шасси, которое при подломе повреждало топливный бак и приводило к утечке топлива, и в те разы избежать жертв удалось лишь «по счастливой случайности». Причиной катастрофы в Шереметьево Евдокимов назвал «несоответствие нормам летной годности».

«Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», — говорил он в интервью «Ленте.ru».

Несмотря на случившееся, Минтранс России заявил, что для приостановки эксплуатации SSJ100 оснований нет.

Автор: Виктория Полякова
Теги: смерть, «Иркут»
РБК
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