СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево

СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево

На данный момент известно, что выжили 37 из 78 человек, находившихся на борту загоревшегося в Шереметьево самолета. Ранее в СК сообщили, что погибли 13 человек. Источник РБК утверждает, что число жертв выросло

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Из 78 человек находившихся на борту лайнера Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево, выжили 37, сообщает Следственный комитет России в своем WhatsApp-канале



«На борту авиалайнера Москва-Мурманск находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточенным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщали, что в результате катастрофы погибли 13 человек. В последнем сообщении ведомства число погибших не названо.

По словам источника РБК, знакомого с ситуацией, погибло больше 13 человек.

«Погибло больше, чем 13». Тела погибших находили в разных частях самолета», — сказал источник.