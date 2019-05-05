При аварийной посадке лайнера в Шереметьево погибли не менее 10 человек

При аварийной посадке лайнера в Шереметьево погибли не менее 10 человек

По некоторым данным, при аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Москве погибли 13 человек. Часть пассажиров числятся без вести пропавшими, спасатели продолжают их поиски

Фото: Агентство «Москва»

В результате аварийной посадки и пожара на борту Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погибли более десяти человек. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и агентство «Москва».

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. «По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна», — заявил ТАСС источник в медицинских службах. «Москва», ссылаясь на экстренные службы, говорит о гибели десяти человек.

11–13 человек числятся без вести пропавшими, но спасатели продолжают поиски в хвостовой части самолета, сказал РБК источник в авиавластях.

Ранее СК официально сообщал об одном погибшем.

По данным «Аэрофлота», самолет SuperJet RA-89097, названный в честь башкирского поэта Мустая Карима, в воскресенье, 5 мая, успел выполнить три рейса до отправки в Мурманск: из Саранска в Шереметьево (продолжительность полета — 1,5 часа, прилетел в 7:05 утра), из Шереметьево в Саратов (1 час 45 минут, прилетел в 12:12) и из Саратова обратно в Шереметьево (приземлился в 13:58).