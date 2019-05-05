В Афганистане заявили о ликвидации «финансиста» ИГ в Центральной Азии

В Афганистане заявили о ликвидации «финансиста» ИГ в Центральной Азии

По данным МВД Афганистана, Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Центральной Азии

Фото: Omar Sobhani / Reuters

В ходе операции афганских спецназовцев в северной провинции Баглан был убит один из главарей боевиков «Исламского государства» (ИГ, признана в России террористической, ее деятельность запрещена), говорится в заявлении МВД Афганистана.

По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек. Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансовую поддержку террористической группировки ИГ в Центральной Азии.

Вместе с ним в ходе спецоперации были убиты по меньшей мере три других боевика ИГ, добавили в МВД страны. На месте изъяты оружие и боеприпасы.

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