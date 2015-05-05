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МЧС предупредило об угрозе «гололедных явлений» в Москве
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МЧС предупредило об угрозе «гололедных явлений» в Москве
Общество, 05 мая 2015, 21:03
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МЧС предупредило об угрозе «гололедных явлений» в Москве
В Москве в ночь с 5 на 6 мая возможно образование «гололедных явлений», предупредили в МЧС. Синоптики также прогнозируют заморозки до минус 2 градусов
Фото: ТАСС

​В московском управлении МЧС предупредили о возможном образовании гололедных явлений. Как пояснили РБК в ведомстве, речь идет не о гололеде, а о незначительных обледенениях. В МЧС сообщили, что с 00:00 до 06:00 6 мая в столице местами ожидаются заморозки на почве до минус 2 градусов.

Как уточнили в МЧС, в связи с образованием гололедных явлений возрастает «вероятность затруднения движения транспорта, увеличение количества ДТП», а также случаев травматизма.

В погодном центре «Фобос» РБК сообщили, что ночью ожидаются заморозки. Температура в Московской области местами достигнет минус одного градуса. Однако синоптики центра дают иной прогноз, касающийся гололеда и гололедных явлений. Как сообщил собеседник РБК, в регионе господствует сухая атмосфера, а осадков нет и не ожидается в ближайшие 1-2 дня. По прогнозу «Фобоса», не исключено, что, помимо ночей с 4 на 5 мая, с 5 на 6 мая, заморозки могут наступить и в ночь с 6 на 7 мая.

Во вторник «Фобос» также сообщил, что к утру 5 мая «зона заморозков захватила весь Северо-Запад и Центр России». Но в центре заверили, что майские заморозки в северной части Восточно-Европейской равнины — «явление обыденное», а понижение температуры ниже нулевой отметки возможно здесь в течение всего месяца.

В Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 5 мая температура воздуха в Клину, Волоколамске, Новом Иерусалиме, на станции Подмосковная и в Наро-Фоминске понизилась до минус 0,7 градуса. В центре предупредили, что на рабочей неделе вероятность ночных заморозков в московском регионе сохранится. Кроме того, зона похолодания в ближайшие дни продолжит распространяться на территории европейской части России, предупредили в Гидрометцентре.

Минимальная температура 6 мая была зафиксирована в 1901 году. По данным Метеобюро Москвы, она составила минус 3,4 градуса. Максимальный температурный рекорд был поставлен в 1970 году — тогда температура поднялась до 27,5 градуса.

Автор: Настя Березина.
Теги: МЧС , гололед , погода , «Фобос»
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