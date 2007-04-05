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В Москве появятся новые транспортные развязки
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В Москве появятся новые транспортные развязки
Общество, 05 апр 2007, 18:07
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В Москве появятся новые транспортные развязки
В рамках проекта "Большая Ленинградка" в Москве будут построены транспортные развязки в районе метро "Сокол", на площади Тверской заставы. Также появится тоннель небольшой протяженности под Тверской улицей на месте пересечения Страстного и Тверского бульваров. Об этом РБК сообщили в комплексе архитектуры, строительства, развития и реконструкции столицы.

В районе станции метро "Сокол" на месте пересечения Ленинградского и Волоколамского шоссе будет построена трехуровневая транспортная развязка. Проект строительства предусматривает, что первый уровень развязки будет подземным (существующий сейчас тоннель), движение по нему будет организовано в сторону центра (4 полосы движения). Оставшуюся половину тоннеля разберут.

Также будет построен тоннель-дублер с движением в сторону центра, для того чтобы решить проблему возможной пробки в месте съезда с эстакады на наземную часть.

Второй уровень будет наземным. Двигаясь по нему, можно будет повернуть на прилегающие улицы, а также развернуться. Единственный регулируемый перекресток в этом районе будет на пересечении улицы Алабяна с Балтийской улицей. На наземном уровне будет по две полосы движения как в сторону области, так и в сторону центра.

Третий уровень предполагается сделать надземным. Движение по эстакаде будет в обе стороны, но преимущественно в сторону области. Эстакада, которая пойдет в область, будет раздваиваться: одна часть пойдет с Ленинградского проспекта на Ленинградское шоссе, а вторая часть - с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе (всего 7 полос движения, 3 из них - в сторону Волоколамского шоссе, а 4 - в сторону Ленинградского шоссе). Также рядом будет построена эстакада, движение на которой будет организовано с Волоколамского шоссе в сторону центра (3 полосы движения).

С учетом всех трех уровней, в обе стороны будет образовано по девять полос, причем три внутренние полосы на эстакаде станут скоростными: их отгородят от основного движения, и съехать с них можно будет только на развязках. Приблизительная высота эстакады не более 5,5 метров. Эстакада будет начинаться в районе дома №3 по Волоколамскому шоссе, а заканчиваться в районе станции метро "Сокол".

Предварительные сроки начала строительных работ на участке - конец 2007 - начало 2008 года. Завершение работ по строительству транспортной развязки в районе станции метро "Сокол" запланировано на конец 2008 года.

Кроме того, в ходе реализации проекта "Большая Ленинградка" будет сооружена транспортная развязка и построен торгово-досуговый комплекс на площади Тверской Заставы.

При этом предполагается, что на этом участке будет изменена схема движения автотранспорта. 1-я и 2-я Брестские улицы, оставшись односторонними, поменяют направление движения. Свернув с моста направо, можно будет попасть на 1-ую Брестскую улицу и двигаться по ней в сторону центра. Также с 1-ой Брестской улицы будет организован заезд в подземный паркинг. Со 2-ой Брестской улицы можно будет выехать на Ленинградский проспект в сторону области. Со стороны Бутырского вала будет сооружен выезд на Брестскую улицу.

Часть транспорта с Бутырского вала по пандусу будет попадать прямо на Ленинградский проспект, а часть направится в тоннель, из которого выедет уже перед Белорусским вокзалом. Путепровод, находящийся под стыком Ленинградского проспекта и Тверской улицы, будет расширен до трех полос в каждую сторону. Проезжая часть будет увеличена за счет строительства подземной парковки.

Вместимость подземного паркинга составит около 1,4 тыс. машиномест. Подземное пространство торгового комплекса будет состоять из двух шестиметровых этажей, которые задуманы архитекторами как ансамбль, объединенный двухсветным пешеходным пассажем. Кроме этого, проектом предусмотрено строительство офисно-торгового комплекса на 1-й Брестской улице, а на 2-й Брестской улице - гостинично-делового. Эти строения будут объединены в одно здание с проездной аркой высотой 48 м, обращенной к площади.

В стройкомплексе отметили, что все проектные разработки должны быть завершены в марте-июне 2007 года. Общая площадь торгового комплекса "Тверская Застава" составит 113 тыс. кв. м.

Также планируется, что тоннель небольшой протяженности пройдет под Тверской улицей на месте пересечения Страстного и Тверского бульваров. В тоннеле будет предусмотрен заезд в подземный паркинг. Левый поворот с бульвара на Тверскую улицу в сторону центра будет отменен. Чтобы проехать к Кремлю, машинам необходимо будет спуститься в тоннель, выехать на Бронную улицу и только с нее поворачивать на Тверскую.

По информации стройкомплекса, в рамках реализации проекта создания тоннеля под Тверской улицей предполагается строительство нового коллектора вместо существующих на сегодняшний день двух.

На время строительства тоннеля под Пушкинской площадью Тверская улица для движения автотранспорта закрываться не будет. Как сообщает комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции столицы, движение по Тверской улице будет осуществляться на всех 15 этапах строительства. При этом схема объезда участков, где будут вестись работы, будет варьироваться в зависимости от этапа строительства.

Кроме того, планируется соорудить четырехуровневую автостоянку на 550 машин под Триумфальной площадью. Таким образом площадь будет освобождена от существующей сейчас парковки.

Часть машиномест подземного паркинга будет отдана для нужд организаций, располагающихся на Триумфальной площади, другая часть будет отдана под размещение муниципальной автостоянки.

В стройкомплексе уточнили, что проект реконструкции Триумфальной площади с архитектурной точки зрения опирается на существовавший ранее проект реконструкции площади Маяковского, разработанный в 1940-х годах.

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