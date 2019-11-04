Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Концепция декларировала цель увеличить реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года на 64–72% по сравнению с 2012 годом. Однако если в 2007–2013 годах доходы населения росли (на 22% в общей сложности), то с 2014 года началось их сокращение.

Еще одна цель концепции — снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% населения. Показатели снижались с 2008 по 2012 год, но затем число бедных опять стало расти. По итогам второго квартала 2019 года Росстат зафиксировал рост доли бедных до 12,7%.

Средний уровень обеспеченности жильем к 2020 году должен был достигнуть 28–35 кв. м на человека (или около 100 кв. м на среднестатистическую семью). По данным Росстата, в 2018 году в среднем на человека приходилось 25,8 кв. м.

Голикова сочла неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует социальный блок, заявила, что во многих регионах оптимизация «была проведена неудачно». Глава Минздрава Вероника Скворцова в свою очередь отметила, что «системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов».

Вице-премьер Антон Силуанов считает, что нужна «модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».

Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании. Ее суть состояла в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.

В ходе реформы, как подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза, а количество поликлиник — на 12,7%.

Саудовский регулятор разрешил Saudi Aramco провести IPO

Заявку национальной нефтяной компании на проведение первичного размещения части своих акций (IPO) одобрил совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA).