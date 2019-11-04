Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В Москве убили главу Центра противодействия экстремизму Ингушетии
Ибрагима Элджаркиева, который возглавил Центр противодействия экстремизму республики летом 2018 года, и его брата Абдулахмеда застрелили в Москве 2 ноября. Нападавший скрылся.
- Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК).
- В январе 2019-го на Эльджаркиева уже покушались: на трассе «Кавказ» расстреляли его машину, тогда пострадали только его охранники.
- ТАСС со ссылкой на источники в СК сообщал, что убийство носит заказной характер.
- Судя по данным СПАРК, полный тезка Эльджаркиева числился совладельцем компании ЦДА, которая занималась строительством, торговлей и перевозками, а также гендиректором ныне ликвидированной компании «Элспецстрой».
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.