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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Убит глава центра противодействия экстремизму Ингушетии, концепция развития до 2020 года невыполнима, Голикова критикует оптимизацию здравоохранения в регионах, Saudi Aramco разрешили IPO; главные новости выходных — в обзоре РБК
Вице-премьер России Татьяна Голикова (Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС)

В Москве убили главу Центра противодействия экстремизму Ингушетии

Ибрагима Элджаркиева, который возглавил Центр противодействия экстремизму республики летом 2018 года, и его брата Абдулахмеда застрелили в Москве 2 ноября. Нападавший скрылся.

  • Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК).
  • В январе 2019-го на Эльджаркиева уже покушались: на трассе «Кавказ» расстреляли его машину, тогда пострадали только его охранники.
  • ТАСС со ссылкой на источники в СК сообщал, что убийство носит заказной характер.
  • Судя по данным СПАРК, полный тезка Эльджаркиева числился совладельцем компании ЦДА, которая занималась строительством, торговлей и перевозками, а также гендиректором ныне ликвидированной компании «Элспецстрой».

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

  • Концепция декларировала цель увеличить реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года на 64–72% по сравнению с 2012 годом. Однако если в 2007–2013 годах доходы населения росли (на 22% в общей сложности), то с 2014 года началось их сокращение.
  • Еще одна цель концепции — снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% населения. Показатели снижались с 2008 по 2012 год, но затем число бедных опять стало расти. По итогам второго квартала 2019 года Росстат зафиксировал рост доли бедных до 12,7%.
  • Средний уровень обеспеченности жильем к 2020 году должен был достигнуть 28–35 кв. м на человека (или около 100 кв. м на среднестатистическую семью). По данным Росстата, в 2018 году в среднем на человека приходилось 25,8 кв. м.

Голикова сочла неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует социальный блок, заявила, что во многих регионах оптимизация «была проведена неудачно». Глава Минздрава Вероника Скворцова в свою очередь отметила, что «системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов».

  • Вице-премьер Антон Силуанов считает, что нужна «модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».
  • Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании. Ее суть состояла в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.
  • В ходе реформы, как подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза, а количество поликлиник — на 12,7%.

Саудовский регулятор разрешил Saudi Aramco провести IPO

Заявку национальной нефтяной компании на проведение первичного размещения части своих акций (IPO) одобрил совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA).

  • В заявлении СМА не указаны ни количество акций, которое может быть предложено, ни сроки начала сбора заявок.
  • По данным Al Arabiya, проспект для IPO опубликуют 10 ноября, процесс определения стоимости начнется 17 ноября, окончательная цена будет объявлена 4 декабря.
  • Банки в письме инвесторам посчитали, что капитализация компании после IPO может оказаться меньше $1,5 трлн. Ранее в Эр-Рияде говорили о том, что рассчитывают на показатель $2 трлн.
Автор: Константин Еловский
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