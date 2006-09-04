Американца арестовали в сотый раз

Своеобразный юбилей отпраздновал житель Нью-Йорка Энтони Лав. На днях он был арестован полицией за кражу – и это уже в сотый раз.

40-летний преступник был задержан сотрудниками правопорядка в Бруклине в собственной машине с товарами на сумму 1300 долларов, украденными из различных магазинов.

До этого на счету вора-рецидивиста было уже 99 арестов, в том числе за несколько тяжких преступлений с причинением физического ущерба. «Мы для него стали сотыми. Уж не знаю, радоваться этому или огорчаться», - говорит сержант Джеймс Лаффар из департамента шерифов в восточной части Нью-Йорка, куда поступил «юбиляр».

На этот раз Энтони Лаву было предъявлено обвинение в совершении преступления четверной степени - за кражу чужого имущества, а также за владение средствами нейтрализации систем безопасности. По словам сотрудников полиции, у задержанного было обнаружено устройство, которое выводит из строя специальные метки, устанавливаемые на товарах для предотвращения их несанкционированного выноса из магазинов.

В качестве подарка на круглую дату стражи порядка пообещали «юбиляру» оказывать ему гостеприимство в исправительном заведении как можно более долгий срок.

по материалам (C) AP