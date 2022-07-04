В Кызыле загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. м

Фото: МЧС РФ

В столице Республики Тыва Кызыле загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. м., сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло утром 4 июля, примерно в 7:00 по местному времени (03:00 мск). Складское помещение, где начался пожар, находится в районе Правый берег. Огонь разгорелся, так как пожар поздно обнаружили.

По информации МЧС, пострадавших на данный момент нет. Огонь тушат 25 человек и девять единиц техники — все силы пожарно-спасательных частей по охране города.

В пресс-службе МЧС сообщили «Интерфаксу», что горит кровля складов. В помещениях хранятся строительные материалы, 70% из них негорючие. Собеседник сказал агентству, что владельца складов сейчас устанавливают, однако они не принадлежат военной части и учреждению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые находятся в этом районе.

В начале мая в Подмосковье произошел пожар на складе на Кудиновском шоссе, огонь охватил в общей сложности 33,8 тыс. кв. м, сообщили РБК в МЧС. Его тушили более ста человек, открытое горение ликвидировали только утром, хотя пожар начался вечером.