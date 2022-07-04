В Кызыле загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. м

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
ВЦИОМ назвал самые частые темы для разговоров среди россиян Политика, 08:25
«Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит Pro, 08:22
Daily Mail узнала о штрафе организаторов Уимблдона за недопуск россиянок Спорт, 08:15
Производители предложили исключить косметику из параллельного импорта Бизнес, 08:10
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 08:05
В Москве за полгода вдвое увеличилось предложение жилья в аренду Недвижимость, 08:02
5 дивидендных акций, которые можно купить вместо бумаг «Газпрома» Pro, 08:00
Глава СПЧ исключил отъезд хоккеистов из-за задержания вратаря сборной Спорт, 08:00
Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на ₽1,6 трлн Экономика, 07:52
В Кызыле загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. м Общество, 07:31
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Выручка разработчиков софта в России стала снижаться после пика в марте Технологии и медиа, 07:00
«Коммерсантъ» узнал о коррупционном деле против составителя оборонзаказа Общество, 06:35
Общество ,  

В Кызыле загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. м

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В столице Республики Тыва Кызыле загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. м., сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло утром 4 июля, примерно в 7:00 по местному времени (03:00 мск). Складское помещение, где начался пожар, находится в районе Правый берег. Огонь разгорелся, так как пожар поздно обнаружили.

По информации МЧС, пострадавших на данный момент нет. Огонь тушат 25 человек и девять единиц техники — все силы пожарно-спасательных частей по охране города.

Пожар на складе площадью более 30 тыс. кв. м в Подмосковье. Видео
Общество

В пресс-службе МЧС сообщили «Интерфаксу», что горит кровля складов. В помещениях хранятся строительные материалы, 70% из них негорючие. Собеседник сказал агентству, что владельца складов сейчас устанавливают, однако они не принадлежат военной части и учреждению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые находятся в этом районе.

В начале мая в Подмосковье произошел пожар на складе на Кудиновском шоссе, огонь охватил в общей сложности 33,8 тыс. кв. м, сообщили РБК в МЧС. Его тушили более ста человек, открытое горение ликвидировали только утром, хотя пожар начался вечером.

Теги
Тува пожары склад
Материалы по теме
Прокуратура назвала причины пожара в наркологической клинике в Москве
Общество
В небоскребе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар
Общество
Что известно о пожарах в ангарах на юге Москвы. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter