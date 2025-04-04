Осужденный за взятки таможенник рассказал, на что собирал деньги
Бывший глава Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев, осужденный на десять лет за взятки, заявил, что найденные у него деньги он получил в долг для личных целей и на помощь участникам военной операции на Украине, передают ТАСС и «Коммерсантъ».
«Из показаний Алеева следует, что денежные средства он получал от другого лица в долг для личных целей, а также для нужд СВО. Последний показания Алеева не подтвердил», — приводит агентство выдержку из материалов дела.
«Ъ» уточняет, что мужчина утверждал, что занял деньги у своего товарища, который также работает в таможне.
Газета пишет, что за время работы в таможне в 2001–2022 годах Алеев и его супруга задекларировали доходы в размере 23,6 млн руб., а еще 6,5 млн руб. указаны как переданные по договору дарения в 2020–2021 годах отцом мужчины, который находится на пенсии. При этом законность получения супругами денег на невозвратной основе, по информации главного управления госслужбы и кадров Федеральной таможенной службы (ФТС), не была подтверждена.
При этом в ходе обысков по делу о взятках у Алеева дома и в рабочем кабинете нашли $91 тыс., или 7 млн руб. по тогдашнему курсу, и 17,8 млн руб., что не соответствовало полученным супругами законным доходам. Жена Алеева отказалась давать показания.
По версии обвинения, Алеев вместе с замначальника Центрального таможенного управления ФТС генералом Александром Бегловым с декабря 2022-го по март 2023-го получили взятку $22 тыс. за ускорение процедур таможенного оформления товаров народного потребления и подакцизных автомобилей от ООО «Тракер».
Кроме того, при посредничестве Беглова Алеев в феврале 2023-го получил 891,5 тыс. руб. от замначальника транспортно-логистического отдела ЗАО «Терминал Зеленоград — М» Артема Бережного за ускорение процедур таможенного оформления легковушек и других подакцизных товаров.
В конце марта того же года Беглова и Алеева задержали и арестовали. При обысках у них изъяли более 40 млн руб., а также документы, информационные носители и дорогостоящие предметы, в частности часы.
В декабре 2024 года Алеева приговорили к десяти годам колонии со штрафом в размере 20 млн руб. Также его лишили звания подполковника таможенной службы, а более 2,4 млн руб., полученных мужчиной в качестве взятки, были обращены в доход государства. Беглов заключил сделку со следствием и получил восемь лет лишения свободы. Бережного по обвинению в даче взятки приговорили к пяти годам заключения со штрафом в размере свыше 4,4 млн руб.
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