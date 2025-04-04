 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Клишас назвал «мракобесами» авторов учебника по семьеведению

Среди авторов учебника по семьеведению есть люди, занимающиеся «мракобесием», заявил Клишас. Одним из авторов пособия является психолог Мосунова, специализирующаяся на «родологии»
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК

Среди авторов учебника по семьеведению, представленного в конце марта, есть люди, занимающиеся мракобесием, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире RTVI.

«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте, как угодно, все это мракобесие — в школу допущены быть не должны», — сказал он.

Клишас добавил, что предпочел бы, чтобы дети в ходе обучения в школе «держались подальше» от подобных вещей. Кроме того, подчеркнул он, «всякого рода эзотерика и мракобесие типа родологии точно в перечень российских традиционных ценностей не входят».

Сенатор считает, что следует выработать критерии того, кто может быть автором учебников, поскольку эти люди могут стать «авторитетом для детей в школе».

Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК
Фото: Маргарита Грошева / РБК

В Думе предложили обязательное семьеведение в школах и показали учебник
Общество
Фото:Маргарита Грошева / РБК

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 28 марта представила учебник по курсу семьеведения и предложила сделать этот предмет обязательным в школах. С 2021 года он включен в курс обществознания.

Основными авторами учебника по семьеведению выступили Останина и кандидат педагогических наук Ксения Мосунова, которая также является основательницей Института современной психологии и родологии (ИСПИР). Также среди тех, кто участвовал в его создании, указаны кандидат технических наук Марина Тушевская и кандидат педагогических наук Елена Реунова — создатели онлайн-школы осознанности «Переход в ТАК», где курсы включают работу с «программами ума, родовыми программами».

Их участие в создании учебника вызвало шквал критики, в частности со стороны Клишаса, настоятеля Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павла Островского и депутата Госдумы от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой. «Кто обманул Нину Останину, которая выступает ЗА запрет эзотерики в России, но при этом оказалась соавтором эзотерика?», — написал в телеграм-канале Островский, позже заявив, что в создании учебника участвовала «целая группа инфоцыган».

Останина заявила изданию «Подъем», что не сомневается в квалификации Мосуновой, подчеркнув, что у нее есть базовое психологическое образование. «Она специалист, занимается родологией. Изучение рода, откуда есть человек произошел — что здесь такого странного? Она раздел делала как раз про генеалогию. Это ее тема», — рассказала депутат.

Также она назвала критику проекта «информационной провокацией» и сочла, что связана она не столько с учебником, а «с уже таким затянувшимся непониманием одного сенатора того, что нельзя всех ломать через колено».

Марина Тушевская рассказала, что им с Реуновой предложили поучаствовать в создании учебника, покрыв часть стоимости его печать в 21 млн руб. Она заявила, что сожалеет об участии, поскольку к соавторам издания возникли вопросы. «Если бы мы изначально знали, что реальное предложение выглядит так: «не хотите ли за деньги разместиться в официальном учебнике для детей?» — мы бы, конечно, как ответственные эксперты, от такого отказались. <...> Требуем исключить нас из числа со-авторов данного издания», — написала она в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Клишас Нина Останина критика учебники
Материалы по теме
В Думе предложили обязательное семьеведение в школах и показали учебник
Общество
Мединский представил учебник по военной истории России «для мальчиков»
Политика
В Ростове разрешили учебник ОБЖ с советами девушкам о коротких юбках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 17:34
Как страхование жизни помогает с выплатой ипотекиОтрасли, 18:52
Клишас назвал «мракобесами» авторов учебника по семьеведениюОбщество, 18:36
Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу Украины о складах РосгвардииПолитика, 18:34
Опубликована деловая программа Российского форума индустрии дизайнаПресс-релиз, 18:22
В Европе предупредили о риске закрытия пивоварен из-за пошлин ТрампаВино, 18:20
Богомаз сообщил об ударе снаряда ВСУ по мостуПолитика, 18:20
Силовики задержали владельца одного из крупнейших производителей масла⁠Политика, 18:20
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Что значит решение Армении начать вступление в ЕвросоюзПолитика, 18:19
Магистраль Москва — Петербург оснастят быстрым интернетом по всему путиТехнологии и медиа, 18:06
УЕФА оштрафовал трех звезд «Реала» за неподобающее поведение в матче ЛЧСпорт, 18:01
Трамп заявил, что Китай после введения пошлин «запаниковал»Политика, 17:59
В МВД предупредили о мошенничестве с покупкой «Оземпика»Общество, 17:55
Ресурсы и не только: как расширить российский экспорт в ИндиюОтрасли, 17:52
Влияние пошлин Трампа и падение альткоинов. События недели на крипторынкеКрипто, 17:46