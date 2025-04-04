Клишас назвал «мракобесами» авторов учебника по семьеведению

Среди авторов учебника по семьеведению есть люди, занимающиеся «мракобесием», заявил Клишас. Одним из авторов пособия является психолог Мосунова, специализирующаяся на «родологии»

Фото: Маргарита Грошева / РБК

Среди авторов учебника по семьеведению, представленного в конце марта, есть люди, занимающиеся мракобесием, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире RTVI.

«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте, как угодно, все это мракобесие — в школу допущены быть не должны», — сказал он.

Клишас добавил, что предпочел бы, чтобы дети в ходе обучения в школе «держались подальше» от подобных вещей. Кроме того, подчеркнул он, «всякого рода эзотерика и мракобесие типа родологии точно в перечень российских традиционных ценностей не входят».

Сенатор считает, что следует выработать критерии того, кто может быть автором учебников, поскольку эти люди могут стать «авторитетом для детей в школе».

Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 28 марта представила учебник по курсу семьеведения и предложила сделать этот предмет обязательным в школах. С 2021 года он включен в курс обществознания.

Основными авторами учебника по семьеведению выступили Останина и кандидат педагогических наук Ксения Мосунова, которая также является основательницей Института современной психологии и родологии (ИСПИР). Также среди тех, кто участвовал в его создании, указаны кандидат технических наук Марина Тушевская и кандидат педагогических наук Елена Реунова — создатели онлайн-школы осознанности «Переход в ТАК», где курсы включают работу с «программами ума, родовыми программами».

Их участие в создании учебника вызвало шквал критики, в частности со стороны Клишаса, настоятеля Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павла Островского и депутата Госдумы от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой. «Кто обманул Нину Останину, которая выступает ЗА запрет эзотерики в России, но при этом оказалась соавтором эзотерика?», — написал в телеграм-канале Островский, позже заявив, что в создании учебника участвовала «целая группа инфоцыган».

Останина заявила изданию «Подъем», что не сомневается в квалификации Мосуновой, подчеркнув, что у нее есть базовое психологическое образование. «Она специалист, занимается родологией. Изучение рода, откуда есть человек произошел — что здесь такого странного? Она раздел делала как раз про генеалогию. Это ее тема», — рассказала депутат.

Также она назвала критику проекта «информационной провокацией» и сочла, что связана она не столько с учебником, а «с уже таким затянувшимся непониманием одного сенатора того, что нельзя всех ломать через колено».

Марина Тушевская рассказала, что им с Реуновой предложили поучаствовать в создании учебника, покрыв часть стоимости его печать в 21 млн руб. Она заявила, что сожалеет об участии, поскольку к соавторам издания возникли вопросы. «Если бы мы изначально знали, что реальное предложение выглядит так: «не хотите ли за деньги разместиться в официальном учебнике для детей?» — мы бы, конечно, как ответственные эксперты, от такого отказались. <...> Требуем исключить нас из числа со-авторов данного издания», — написала она в телеграм-канале.