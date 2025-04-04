Старовойт назвал причины крушений танкеров в Керченском проливе

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Основными причинами крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и неукомплектованность кадрами, заявил министр транспорта Роман Старовойт.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», — заявил Старовойт. Материалы расследования министр пообещал передать в Следственный комитет.

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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила нанесенный ущерб почти в 85 млрд руб. По данным ведомства, в течение одного месяца судовладельцы ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» должны возместить 49,4 млрд руб. и 35,5 млрд руб. «По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», — предупредила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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