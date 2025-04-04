Поджог автомобилей на парковке в Москве неизвестным попал на видео

В Москве неизвестный поджег автомобиль на парковке. Видео

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Неизвестный мужчина ночью облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег автомобиль марки Haval, припаркованный на улице Парковая на востоке Москвы, сообщает городская прокуратура.

«В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем, а также повреждены соседние автомобили», — сказано в сообщении.

Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167 УК).

В конце марта неизвестные подожгли автомобиль на стоянке во Владивостоке, «огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», рассказала местная прокуратура. Никто из водителей не пострадал. Подозреваемых вскоре задержали: 39-летнего и 49-летнего исполнителей, а также 47-летнего заказчика. Все они прежде были судимы.