Продюсер «Дворца» Жан-Луи Порше покончил с собой

Продюсер «Дворца» с Петровым Жан-Луи Порше покончил с собой в возрасте 76 лет

Швейцарский продюсер Жан-Луи Порше совершил самоубийство, ему было 76 лет, пишет издание Le Temps. Как уточняет портал 24 Heures, трагедия произошла 31 марта, спустя два дня после его дня рождения.

Порше родился 29 марта 1949 года в Лозанне на юго-западе Швейцарии. Свой творческий путь он начал в качестве сценариста и режиссера. В 1984 году вместе с продюсером Жераром Рюэ основал компанию CAB Productions, которая выпустила ряд швейцарских и международных кинолент, в том числе «Ставки сделаны» (1997), «Сентиментальные судьбы» (2000), «Левая нога, правая нога» (2012) и «Зильс-Мария» (2014).

«Он занимался администрированием и предварительными просмотрами — всем, что меня раздражало», — приводит 24 Heures слова Рюэ.

Среди работ Порше как продюсера — фильм «Дворец» (2022) с участием российского актера Александра Петрова.

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