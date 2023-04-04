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Общество ,  
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В Госдуме отказались от идеи брать залог за машины нетрезвых водителей

«Коммерсантъ»: в Госдуме отказались от идеи брать залог за машины нетрезвых водителей
Законопроект, принятый в первом чтении в 2016 году, все это время лежал без движения, в итоге его сочли неактуальным. Он предполагал, что пойманный пьяным нарушитель получит свой автомобиль только после уплаты залога
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Госдуме отклонили как неактуальный законопроект о введении залога за машину, который, как предполагалось, должны были уплачивать пойманные пьяными за рулем автомобилисты, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, решение об отзыве законопроекта было принято после встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина и вице-премьера Дмитрия Григоренко. Спикер нижней палаты отметил, что 95 проектов в базе Думы никак не двигались в течение года, и попросил правительство с этим разобраться. После этого Григоренко предложил отклонить и снять с рассмотрения ряд законопроектов, включая и предлагающий залог за автомобиль.

По данным источников «Коммерсанта», Минюст выступал против дальнейшего принятия поправок, указывая, что корректно их доработать невозможно, а на принятии документа настаивало только МВД. Накануне на заседании комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал отклонить законопроект.

Законопроект с соответствующими поправками внесли в Госдуму в апреле 2016 года, месяц спустя его приняли в первом чтении. С тех пор законопроект лежал без движения.

Документ предполагал, что пойманный пьяным нарушитель сможет получить свой автомобиль только после того, как внесет залог. Его нужно будет уплатить на счет, указанный в протоколе задержания транспортного средства в размере суммы максимального штрафа (30 тыс. руб.).

В прошлом году в России начал действовать закон о конфискации автомобиля — поправки к ст. 264.1–264.3 Уголовного кодекса. Автомобиль может перейти в собственность государства в нескольких случаях: если водитель второй раз за год сел за руль в нетрезвом состоянии, если он трижды за год выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 км/ч или управлял машиной без прав, отобранных из-за нарушения ПДД. За 2022 год под действие этого закона попали более 50 водителей.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Автомобили пьяное вождение залог
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Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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