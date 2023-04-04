Среди ищущих работу россиян выросла доля готовых уехать за рубеж

«Яков и Партнеры»: доля готовых эмигрировать соискателей в России выросла до 58%

Среди журналистов, юристов и инженеров доля тех, кто хотел бы трудоустроиться за рубежом, достигает трети. Медики и преподаватели, напротив, наименее заинтересованы в работе за пределами страны

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Доля соискателей среди россиян, готовых ради новой работы покинуть страну, выросла до 58%, показало исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшее McKinsey в России), копия которого есть у РБК. В 2020 году доля таких соискателей составляла 47%.

Исследователи отмечают, что при этом лишь 6% соискателей активно ищут такие возможности.

В исследовании приняли участие 7300 соискателей со всей России. Опрос проводился в декабре 2022 — январе 2023 года.

В числе специалистов, наиболее заинтересованных в переезде за рубеж, больше всего оказалось специалистов по лингвистике и журналистов (по 37%), работников с инженерно-конструкторскими специальностями, специалистов в области юриспруденции и гуманитарных наук (по 33%). Наименее интересуются возможностью переезда медики (15%, специалисты в области литературы и социальной работы (по 17%), сферы услуг (20%) и образования (22%).

Самой популярной страной для переезда у соискателей оказалась Канада. Вслед за ней по предпочтениям ищущих работу расположились США, Кипр, Турция и Германия. В десятку наиболее желаемых направлений для строительства карьеры также попали страны постсоветского пространства: Белоруссия, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.

Примерно 40% респондентов заявили о готовности переехать в другой регион внутри страны ради увеличения зарплаты. Первое место в списке заняла Москва, куда готов переехать каждый второй респондент, на втором месте оказался Санкт-Петербург, третье место занял Южный федеральный округ.

Большая часть (41%) соискателей при поиске работы скорее готовы отдать предпочтение работе в крупной частной российской компании. Работа в международной компании — на втором месте по популярности (33%). Госслужба оказалась на шестом месте по популярности, уступив работе в компаниях малого и среднего бизнеса, компаниям с госучастием и российским компаниям с иностранным участием.

В ходе февральского опроса социологической компании «Ромир» доля россиян, заявивших о желании эмигрировать, оказалась на уровне 15%.