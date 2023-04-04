Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлен 7141 новый случай COVID-19. Госпитализированы 1513 человек, умерли 38 зараженных. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки. Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом Данные по Москве i

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i