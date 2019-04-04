Совбез России предложил поменять критерий отбора фирм для охраны школ

Аппарат Совета безопасности России разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах. Об этом заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин рассказал в интервью «Российской газете».
По его словам, список дополнительных мер уже разработан и даже утвержден президентом России, а в бюджете предусмотрены ежегодные затраты на их внедрение.
Гребенкин рассказал, что в Совбезе пришли в заключению, что нужно изменить законодательство в той части, которая регулирует привлечение к работе в школе охранных организаций. «Критерием отбора частных охранных организаций станет не низкая стоимость, а прежде всего качество предоставляемых услуг, наличие специальной подготовки и технической оснащенности сотрудников охранных предприятий», — рассказал он, добавив, что государство работу этих структур будет тщательнее контролировать.
Помимо этого, разработаны меры, которые должны помочь школам «в ранней профилактике девиантного поведения подростков». Для этого предусмотрено увеличение штатной численности и финансовое обеспечение психологических служб при школах, рассказал Гребенкин.
Кроме того, планируется внедрить систему тренингов, которые позволят обучить педагогов «инновационным способам и технологиям профилактики противоправного поведения в молодежной среде». Будут также введены и единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации, рассказал замсекретаря Совбеза.