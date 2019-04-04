Совбез России предложил поменять критерий отбора фирм для охраны школ

Критерием отбора охранных предприятий для школ станет не цена, а качество услуг, заявил замсекретаря Совбеза России. Также разрботаны меры для выявления «девиантного поведения» подростков

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Аппарат Совета безопасности России разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах. Об этом заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, список дополнительных мер уже разработан и даже утвержден президентом России, а в бюджете предусмотрены ежегодные затраты на их внедрение.

Гребенкин рассказал, что в Совбезе пришли в заключению, что нужно изменить законодательство в той части, которая регулирует привлечение к работе в школе охранных организаций. «Критерием отбора частных охранных организаций станет не низкая стоимость, а прежде всего качество предоставляемых услуг, наличие специальной подготовки и технической оснащенности сотрудников охранных предприятий», — рассказал он, добавив, что государство работу этих структур будет тщательнее контролировать. ​

Помимо этого, разработаны меры, которые должны помочь школам «в ранней профилактике девиантного поведения подростков». Для этого предусмотрено увеличение штатной численности и финансовое обеспечение психологических служб при школах, рассказал Гребенкин.

Кроме того, планируется внедрить систему тренингов, которые позволят обучить педагогов «инновационным способам и технологиям профилактики противоправного поведения в молодежной среде». ​Будут также введены и единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации, рассказал замсекретаря Совбеза.