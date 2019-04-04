На нижегородском заводе по производству взрывчатки произошел взрыв

Речь идет о Государственном научно-исследовательском институте «Кристалл». В результате взрыва есть разрушения. Пострадавших, по предварительным данным, нет

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В Дзержинске Нижегородской области в ГосНИИ «Кристалл» произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. В экстренных службах региона агентству сообщили, что в результате взрыва полностью разрушен цех по производству взрывчатки.

«Пострадавших нет, пожар потушен», — заявили РБК в приемной завода «Кристалл». Собеседница РБК отказалась пояснить, что стало причиной пожара.

В пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области РБК сообщили, что пожар был локализован на площади 180 кв. м. «В результате пожара в здании цеха произошел взрыв и возгорание растительности вблизи здания. Предварительно пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на представителя «Ростеха» сообщает, что возгорание произошло во время разгрузки материалов, применяемых в производстве. По его словам, людей в момент взрыва в здании не было, их успели эвакуировать.

«Заводские службы сработали профессионально: сразу после возгорания люди были эвакуированы, в момент последующего взрыва в здании уже никого не было, жертв нет — это главное», — приводит агентство слова своего собеседника.