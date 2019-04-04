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Выпускники российских вузов назвали привлекательные компании для работы
Студенты и выпускники 30 ведущих российских вузов назвали самые привлекательные отрасли для построения карьеры и компании, где бы они хотели работать больше всего
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Студенты и выпускники ведущих российских вузов считают самыми привлекательными для построения карьеры отраслями информационные технологии, консалтинг, а также рекламу и маркетинг. Об этом говорится в исследовании агентства Changellenge (есть у РБК). Участие в нем принимало более 6 тыс. человек из 30 ведущих вузов страны.

Так, информационные технологии (ИT) назвали наиболее привлекательной отраслью 34% опрошенных, консалтинг — 30%, рекламу и маркетинг — 21%. Чуть менее привлекательны у молодых специалистов России финансы (19%), сфера искусств и развлечений (18%) и банки (17%). При этом несколько другие результаты показывает опрос студентов и выпускников Москвы, которые отдают предпочтение консалтингу перед ИT (38 против 32%).

Студенты и выпускники, получившие образование по направлению «Бизнес», то есть изучающие экономику, менеджмент, финансы, маркетинг, управление персоналом и такие бизнес-специальности, как риск-менеджмент и логистика, назвали наиболее привлекательными для начала карьеры компании Google, McKinsey & Company, «Яндекс», EY, «Газпром», P&G. (В прошлом году предпочтение молодые специалисты этих специальностей отдали McKinsey & Company. Компания Google была на четвертом месте, а «Яндекс» — на седьмом.)

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Студенты, которые изучали компьютерные науки, информационные технологии или бизнес-информатику, отдали предпочтение «Яндексу», Google, Microsoft, «Лаборатории Касперского», Сбербанку и Mail.ru Group.

Получившие техническое образование выпускники и студенты (инженерные направления и естественные науки) считают самыми привлекательными для начала карьеры «Газпром», Google, «Газпром нефть», «Яндекс», «Роснефть» и «Росатом».

Эксперты Changellenge также сгруппировали компании по отраслям.

Так, если выбирать работодателя в каждой из сфер, то предпочтение студенты и выпускники отдали:

  • в сфере ИT — компаниям Google, «Яндекс» и Microsoft;
  • в консалтинге — McKinsey & Company, Bain & Company, Boston Consulting Group;
  • среди аудиторских компаний — EY, Deloitte, KPMG;
  • в нефтегазовой сфере — «Газпрому», «Газпром нефти», «Роснефти»;
  • в банковской сфере — Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку;
  • в инвестиционном банкинге — Deutsche Bank, Goldman Sachs и J.P. Morgan;
  • в сфере фармацевтики — компаниям Sanofi, GSK и Novartis;
  • в металлургии — «Норникелю», «Северстали», компании UC Rusal;
  • в области популярных потребительских товаров — P&G, Unilever и Mars;
  • среди инженерных компаний — GE (General Electric), Siemens, «Ростеху»;
  • в ретейле — IKEA, UNIQLO, Adidas Group / «Л'Этуаль»;
  • в телекоме — «МегаФону», «Tele2», «Билайну»;
  • в автопроме — BMW Group, Toyota, Volkswagen.

В исследовании принимали участие 6018 студентов и недавних выпускников, получивших диплом не более двух лет назад. 43% участников исследования обучаются на бизнес-специальностях, 37% — на ИT- и технических специальностях. Всего в опросе принимали участие выпускники и студенты 30 российских вузов, среди которых Российская экономическая школа, МИСиС, Томский политехнический университет и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Российский экономический университет им. Плеханова и др.

Авторы: Наталья Демченко, Полина Звездина
Теги: карьера, выпускники, работодатели
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