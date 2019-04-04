Выпускники российских вузов назвали привлекательные компании для работы

Студенты и выпускники 30 ведущих российских вузов назвали самые привлекательные отрасли для построения карьеры и компании, где бы они хотели работать больше всего

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Студенты и выпускники ведущих российских вузов считают самыми привлекательными для построения карьеры отраслями информационные технологии, консалтинг, а также рекламу и маркетинг. Об этом говорится в исследовании агентства Changellenge (есть у РБК). Участие в нем принимало более 6 тыс. человек из 30 ведущих вузов страны.

Так, информационные технологии (ИT) назвали наиболее привлекательной отраслью 34% опрошенных, консалтинг — 30%, рекламу и маркетинг — 21%. Чуть менее привлекательны у молодых специалистов России финансы (19%), сфера искусств и развлечений (18%) и банки (17%). При этом несколько другие результаты показывает опрос студентов и выпускников Москвы, которые отдают предпочтение консалтингу перед ИT (38 против 32%).

Студенты и выпускники, получившие образование по направлению «Бизнес», то есть изучающие экономику, менеджмент, финансы, маркетинг, управление персоналом и такие бизнес-специальности, как риск-менеджмент и логистика, назвали наиболее привлекательными для начала карьеры компании Google, McKinsey & Company, «Яндекс», EY, «Газпром», P&G. (В прошлом году предпочтение молодые специалисты этих специальностей отдали McKinsey & Company. Компания Google была на четвертом месте, а «Яндекс» — на седьмом.)

Студенты, которые изучали компьютерные науки, информационные технологии или бизнес-информатику, отдали предпочтение «Яндексу», Google, Microsoft, «Лаборатории Касперского», Сбербанку и Mail.ru Group.