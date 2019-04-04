Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

Коммунисты, справороссы и либерал-демократы решили оспорить в Конституционном суде ряд норм о повышении пенсионного возраста. В суде назвали пенсионную реформу прерогативой законодателя

Заседание Конституционного суда (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, тем самым Конституция России «не исключает возможности изменения пенсионного возраста». Об этом говорится в определении Конституционного суда России

В декабре группа депутатов КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР обратилась в Конституционный суд с обжалованием положений ст. 4 и 7 закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда. Также он противоречит ст.55 Конституции России, «так как умаляет и ухудшает неконституционные права нетрудоспособных граждан на назначение им социальной пенсии по старости».

Депутаты в запросе указали, что финансовую устойчивость пенсионного страхования следовало обеспечить не повышением пенсионного возраста, а введением прогрессивной шкалы подоходного налога и частичным сокращением доходов наиболее обеспеченных слоев населения.