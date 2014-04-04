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Усатый-полосатый: кошки обогнали по популярности собак, рыбок и хомячков
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Усатый-полосатый: кошки обогнали по популярности собак, рыбок и хомячков
Общество, 04 апр 2014, 15:52
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Усатый-полосатый: кошки обогнали по популярности собак, рыбок и хомячков
Россияне не гонятся за чистокровностью кошек и собак, предпочитая беспородных питомцев породистым. Самыми популярными домашними животными стали кошки. Они обошли и собак, и рыбок, и черепах с хомячками, следует из данных опроса на сайте "Левада-центра".
Фото: Global Look Press

Беспородные кошки живут дома у 33% россиян, а беспородные собаки – только у 19% опрошенных. Для сравнения: породистых питомцев завели себе по 10% россиян. Владельцами аквариумных рыбок являются только 6% респондентов. У 3% живут попугаи и канарейки, у 2% - черепахи и хомячки. Ценителей змей, крокодилов и обезьян совсем мало – по 1%. В то же время у 41% опрошенных нет домашних любимцев.

Беспородных кошек чаще всего заводят себе пенсионеры (43%), безработные (38%) и женщины (36%). "Мурки" нравятся также россиянам старше 55 лет (37%), людям с образованием ниже среднего (46%) и жителям села (45%). Завести себе породистых кошек стараются 25% студентов и учащихся, 20% предпринимателей, 15% руководителей и управленцев.

Беспородных собак предпочитают 27% опрошенных домохозяек и 25% предпринимателей. Чистокровные собаки больше нравятся предпринимателям (31%), руководителям и управленцам (23%) и домохозяйкам (14%).

Любители аквариумных рыбок – это в основном предприниматели (11%), а также служащие, учащиеся и студенты (по 10%).

По информации справочного сервиса 2ГИС, кошки в России в пять раз популярнее собак. Специалисты посчитали в каждом из 15 российских городов-миллионеров ветеринарные клиники и питомники. Выяснилось, что больше всего организаций для домашних животных в Санкт-Петербурге. В первую пятерку вошли также Новосибирск, Москва, Нижний Новгород и Красноярск.

По данным 2ГИС, сейчас в городах-миллионерах около 1000 организаций, в названии которых встречаются слова "кошка", "кот", "собака", "пес". Например, в Воронеже есть служба поздравлений "Ласковый кот", в Новосибирске – салон экзотических подарков "КотЭкзот", в Омске – магазин-мастерская "Кот, комод и волшебный браслет". В Красноярске работают школа эротического танца "Кошки", служба компьютерной помощи "Котик" и образовательный центр "Ленивый кот".

Теги: Левада-центр , домашние животные , кошки , собаки , Кошки
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