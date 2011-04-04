Рассказавшей о допросе А.Чайки И.Гуменной наказали больше так не делать

Руководство Следственного комитета России указало своей сотруднице на недопустимость нарушений, подобных тем, что она допустила, рассказав представителям СМИ о намерении следователей допросить Артема Чайку, сына генпрокурора Юрия Чайки.

В ведомстве подчеркнули, что крайне недовольны тем, что старший помощник руководителя Главного следственного управления Ирина Гуменная предоставила журналистам информацию о планируемом допросе А.Чайки в рамках дела о подпольных казино в Подмосковье. Подобный шаг И.Гуменная не согласовывала со своим руководством.

Между тем стоит отметить, что в ведомстве не опровергли информацию о намерении допросить А.Чайку.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Дмитрий Медведев встретился с генеральным прокурором Юрием Чайкой и руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным. Как сообщили СМИ, на встрече речь шла в том числе и о недопустимости вовлечения в конфликт, связанный с расследованием резонансного уголовного дела, родственников руководителей ведомств.

А.Чайка фигурирует в деле предпринимателя Ивана Назарова, обвиняемого в организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье.