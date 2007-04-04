Женщина случайно украла близнеца своего автомобиля

Жительница Румынии решила добровольно явиться в полицию и признать себя виновной в краже машины, после того как уехала домой на чужом автомобиле, перепутав его со своим.

Явившаяся с повинной, попросив не разглашать своего имени, рассказала полиции, что одолжила у своей подруги машину, чтобы съездить на вечернюю проповедь в одну из церквей города Меркуреа-Сиюс. После мероприятия она вышла из церкви и стала искать свой автомобиль. Обнаружив машину, она открыла двери ключами, завела мотор и отправилась к дому своей подруги, чтобы вернуть транспортное средство.

На следующее утро ее приятельница обнаружила, что в гараже стоит вовсе не ее машина, хотя точно такой же модели и цвета. Она позвонила подруге, и та, осознав свою ошибку, отправилась в полицию.

Сотрудники полиции подтвердили, что обе машины румынской марки Dacia были абсолютно идентичны, более того, их можно было открыть одними ключами. После выявления таких удивительных обстоятельств владельцы автомобилей решили не подтверждать обвинения, которое честная женщина сама на себя наложила.