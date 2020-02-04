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Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию на музыкальный фестиваль

Российский ансамбль песни и пляски Северного флота не сможет принять участие в фестивале в городе Киркенес из-за решения МИД Норвегии. Организатор не смог согласовать участие коллектива, заявили РБК на Северном флоте
Ансамбль песни и пляски Северного Флота (Фото: ansamblsf / VK)

Российский ансамбль песни и пляски Северного флота не сможет принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес из-за того, что организаторы мероприятия «не смогли оформить официальное приглашение Ансамбля песни и пляски Северного флота». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Севфлота, поступившем в РБК.

Ранее о запрете на въезд российского коллектива в Норвегии для выступления на фестивале культуры Barents Spektakel сообщил телеканал NRK со ссылкой на организатора фестиваля Любовь Кузовникову. Основанием, по ее словам, стали ограничения в «военном сотрудничестве России и Норвегии», в том числе из-за реакции Норвегии на присоединение Крыма в 2014 году. «Мы впервые столкнулись с тем, что на культурное сотрудничество двух стран влияет политическая напряженность между Россией и Норвегией», — рассказала Кузовникова. Решение о недопуске коллектива Северного флота приняли в МИДе и Минобороны Норвегии, поскольку музыкальный ансамбль находится в ведении российского военного ведомства, пишет NRK.

Советник по связям с общественностью министерства иностранных дел Норвегии Вера Хельстрём заявила NRK, что члены ансамбля должны были сдать свои отпечатки пальцев для получения шенгенской визы (такая норма по сбору по биометрических данных действует с сентября 2015 года). Однако «российские власти запрещают делать это военнослужащим», пишет NRK со ссылкой на Хельстрём. По ее словам, для этого правила возможны исключения, но они не касаются фестиваля Barents Spektakel.

В пресс-службе Северного флота РБК сообщили, что организаторы не смогли в МИД Норвегии согласовать участие ансамбля в фестивале. «Официального приглашения в адрес командования Северного флота или Министерства обороны России по данному вопросу не поступало. Поездка творческого коллектива в Норвегию даже не планировалась», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Материал дополняется

Авторы: Кристина Астафурова, Артем Афонский
Теги: Северный флот, Норвегия
РБК
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