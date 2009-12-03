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В выходные в Москву придут морозы
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В выходные в Москву придут морозы
Общество, 03 дек 2009, 16:17
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В выходные в Москву придут морозы
Москвичей ждет резкое похолодание, за неделю температура опустится с плюс 8 до минус 9 градусов. Как сообщает Гидрометцентр России, 4 декабря в столице будет облачно. Местами небольшие осадки (преимущественно дождь).

Ночью температура в Москве - плюс 2-4 градуса, по области - плюс 1-6 градусов. Днем температура в Москве - плюс 2-4 градуса, по области - плюс 1-6 градусов. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный и северный, 4-9 м/с.

5 декабря ожидается понижение температуры. В течение суток в Москве - минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с.

6 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве - минус 3-5 градусов, по области - минус 2-7 градусов, днем в Москве - минус 1-3 градуса, по области - минус 1-6 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

7 декабря в столичном регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Температура ночью - минус 3-8 градусов, днем - минус 1-6 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

8 декабря вновь ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью - минус 4-9 градусов, днем - минус 2-7 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Теги: Гидрометцентр
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