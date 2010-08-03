Огромная акула выпрыгнула на пляж

На берег одного из пляжей в американском штате Нью-Джерси выбросило двухметровую акулу. Шокирующий инцидент заснял на видеокамеру один из очевидцев произошедшего, сообщают "Вести".

На берег одного из пляжей в американском штате Нью-Джерси выбросило двухметровую акулу. Шокирующий инцидент заснял на видеокамеру один из очевидцев произошедшего, сообщают "Вести".

Появление морского хищника посеяло панику в рядах отдыхающих. С криками люди выбегали из воды. Через несколько минут акуле удалось вернуться обратно в океан. В результате происшествия никто не пострадал, однако из соображений безопасности пляж закрыли на несколько часов.

Напомним, что в прошлом месяце 10-метровый южный гладкий кит запрыгнул на палубу небольшой яхты в ЮАР. Как уже писал РБК, находившиеся на судне пассажиры чудом остались живы.