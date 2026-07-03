В Нью-Йорке началась подготовка к свадьбе Тейлор Свифт. Видео

В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden пройдет масштабная церемония бракосочетания певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси, на которую приглашены около тысячи человек.

Как сообщало Page Six, 36-летние певица и спортсмен уже обменялись клятвами в присутствии «крошечной группы близких людей». Другой источник издания сообщил, что, по слухам, небольшая церемония могла пройти в штате Теннесси, куда Свифт переехала в 14 лет, чтобы стать автором песен.