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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 7836 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 528 человек, умерли 34 зараженных. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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