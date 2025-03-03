На Украине лишили Тимощука, Карякина и Каладзе спортивных званий

Карякин и Тимощук были на Украине заслуженными мастерами спорта, Каладзе — мастером спорта международного класса

Анатолий Тимощук (Фото: ФК «Зенит» / ТАСС)

Министерство молодежи и спорта Украины лишило звания «заслуженный мастер спорта» тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина. Соответствующий указ опубликован на сайте министерства.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, выступавший в составе киевского «Динамо» с 1998 по 2000 год на позиции защитника, перестал на Украине быть «мастером спорта международного класса». Такого же звания лишена четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, переехавшая в Россию в 2024 году. Кроме того, звание «мастер спорта» отозвано у каратистов Евгения и Дарьи Пилипюк, которые в январе 2025 года отказались возвращаться на Украину после турнира в Италии из-за военной мобилизации.

Недавно Карякин также подпал под санкции ЕС.

Анатолий Тимощук — уроженец украинского Луцка, один из самых титулованных игроков в истории Украины, заслуженный мастер спорта России. На данный момент работает тренером. 10 февраля 2017 года получил тренерскую лицензию класса PRO, что позволило ему войти в тренерский штаб «Зенита». В марте того же года присоединился к клубу в качестве помощника главного тренера, где и работает по сей день.

В марте 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Анатолия Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл за всю жизнь. Позднее спортсмен обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но его апелляцию отклонили. В апреле того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию Тимощука. В ноябре CAS удовлетворил иск Тимощука к УАФ.

Сергей Карякин родился в Симферополе. Ранее выступал за сборную Украины по шахматам. В 2009 году получил российское гражданство. В 2010 году стал выступать за сборную России. Обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В 2017 году проиграл обладателю чемпиона мира по шахматам Магнусу Карлсену.