Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда
Композитор Александр Зацепин, автор музыки ко многим фильмам режиссера Леонида Гайдая, получил звание Героя Труда, следует из указа президента Владимира Путина.
«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность» — так обосновано присвоение звания в документе.
98-летний Зацепин (10 марта он отмечает день рождения) создал музыку почти для сотни кинокартин — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!» и других фильмов Гайдая, а также мультфильмов «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты» и др.
Зацепин также сотрудничал с Аллой Пугачевой — в его студии она записала песни «Куда уходит детство», «Этот мир» и др., также он выступил композитором в фильме «Женщина, которая поет» с Пугачевой в главной роли.
Он автор более чем 300 песен: «Остров невезения», «А нам все равно», «Есть только миг…» и т.д.
Этим указом также награждены советский космонавт Виктор Савиных (он получил орден Гагарина) и коллектив АвтоВАЗа (орден «За доблестный труд»).
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