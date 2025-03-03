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Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда

Композитор Александр Зацепин получил звание Героя Труда
Зацепин — композитор многих фильмов Гайдая, также сотрудничал с Пугачевой. Среди его известных песен — «Остров невезения», «А нам все равно», «Есть только миг…»
Александр Зацепин
Александр Зацепин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Композитор Александр Зацепин, автор музыки ко многим фильмам режиссера Леонида Гайдая, получил звание Героя Труда, следует из указа президента Владимира Путина.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность» — так обосновано присвоение звания в документе.

98-летний Зацепин (10 марта он отмечает день рождения) создал музыку почти для сотни кинокартин — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!» и других фильмов Гайдая, а также мультфильмов «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты» и др.

Зацепин также сотрудничал с Аллой Пугачевой — в его студии она записала песни «Куда уходит детство», «Этот мир» и др., также он выступил композитором в фильме «Женщина, которая поет» с Пугачевой в главной роли.

Он автор более чем 300 песен: «Остров невезения», «А нам все равно», «Есть только миг…» и т.д.

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Фото:Василий Малышев / РИА Новости

Этим указом также награждены советский космонавт Виктор Савиных (он получил орден Гагарина) и коллектив АвтоВАЗа (орден «За доблестный труд»).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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