Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда

Зацепин — композитор многих фильмов Гайдая, также сотрудничал с Пугачевой. Среди его известных песен — «Остров невезения», «А нам все равно», «Есть только миг…»

Александр Зацепин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Композитор Александр Зацепин, автор музыки ко многим фильмам режиссера Леонида Гайдая, получил звание Героя Труда, следует из указа президента Владимира Путина.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность» — так обосновано присвоение звания в документе.

98-летний Зацепин (10 марта он отмечает день рождения) создал музыку почти для сотни кинокартин — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!» и других фильмов Гайдая, а также мультфильмов «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты» и др.

Зацепин также сотрудничал с Аллой Пугачевой — в его студии она записала песни «Куда уходит детство», «Этот мир» и др., также он выступил композитором в фильме «Женщина, которая поет» с Пугачевой в главной роли.

Он автор более чем 300 песен: «Остров невезения», «А нам все равно», «Есть только миг…» и т.д.

Этим указом также награждены советский космонавт Виктор Савиных (он получил орден Гагарина) и коллектив АвтоВАЗа (орден «За доблестный труд»).