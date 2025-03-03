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Минобороны запустило с Плесецка ракету с космическим аппаратом. Видео
Минобороны показало кадры запуска «Союза-2.1б» с Плесецка
Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз» с космическим аппаратом, сообщили в Минобороны. Аппарат в расчетное время выведен на орбиту, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, он принят в управление ВКС, с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, добавили в ведомстве.