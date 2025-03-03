Эксперты назвали исчезающие из русского языка слова
В соцсетях за последний год появилось более 56 тыс. сообщений с регионализмами — словами, которые употребляются только в определенных частях России, следует из данных сервиса «Туту» и компании Sidorin Lab (есть у РБК).
Аналитики отмечают, что чаще всего такие слова используют люди старше 60 лет, а молодежь до 24 лет — почти никогда, разве что ради шутки. В пример приводится слово «кочевряжиться» (капризничать, делать что-то с сопротивлением, Владимир, доля упоминаний 1,1%), которое молодые люди используют в мемах.
Наименее употребляемыми стали такие местные слова, как «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия, доля 0,01%), «катулька» (скрученная кругом колбаса, Ульяновская область, доля 0,01%), «демьянка» (баклажан, Астрахань, доля 0,004%), «чикануть» (совершить что-то быстро, решительно, Сибирь, доля 0,002%) и «чирики» (тапки, Татарстан, доля 0,002%).
Самыми популярными регионализмами в соцсетях, согласно исследованию, стали:
- «закатка» — домашние консервы, Крым (более 11 тыс. упоминаний, доля 20,0%);
- «сопка» — холм, Приморский и Хабаровский край (более 11 тыс. упоминаний, доля 19,7%);
- «поребрик» — бордюр, Санкт-Петербург (свыше 7,3 тыс. упоминаний, доля 13,1%);
- «темпер» — температура, Амурская область (более 4,8 тыс. упоминаний, доля 8,6%);
- «вехотка» — мочалка, Иркутск (свыше 4,6 тыс. упоминаний, доля 8,3%).
Меньшей популярностью пользуются слова «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород, доля 4,5%), «заварник» (заварочный чайник, Хакасия, доля 3,2%), «строганина» (нарезанная тонкими ломтиками мороженая рыба или мясо, которую едят в сыром виде, Сибирь, доля 2,5%) и «шишига» (лесное существо, похожее на домового или лешего, Вологодская область, доля 2,5%). Они упоминались чуть больше чем в тысяче сообщений.
Также небольшой популярностью пользуются такие слова, как «колотун» (мороз, Мурманск, доля 1,4%), «тутник» (шелковица, Астрахань, доля 0,2%) и «кутарки» (татарские монеты, доля 0,1%).
Чаще всего регионализмы употребляли пользователи из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края. Больше всего упоминаний таких слов исследователи насчитали в «Одноклассниках» (67% всех сообщений) и «ВКонтакте» (32%).
Словом 2024 года по версии портала «Грамота.ру» стал «вайб», в тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилет».
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