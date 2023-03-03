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В суде Подгорицы произошел взрыв

В столице Черногории в суде взорвалась бомба, один человек погиб
У входа суда первой инстанции Подгорицы 39-летний мужчина взорвал ручную гранату. Одни человек погиб, семь обратились в больницу

В суде Подгорицы произошел взрыв
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В суде первой инстанции Подгорицы взорвалась бомба, погиб один человек, сообщили в управлении полиции, передает Черногорская телерадиокомпания.

По данным полиции, бомбу взорвали у входа в суд в 11:35 по местному времени (13:35 мск), на тот момент в здании находилось много людей. Vijesti пишет, что 39-летний Младен Булатович взорвал ручную гранату, в результате чего погиб.

Представитель полиции заявил журналистам, что серьезных травм у пострадавших быть не должно. Директор Клинического центра Черногории Лиляна Радулович сообщила, что в учреждение обратились семь человек, пятеро из которых получили ранения. По ее словам, все они находятся в стабильном состоянии.

На месте происшествия находятся полицейские, пожарные и машины скорой помощи.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Черногория бомба суд взрыв
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