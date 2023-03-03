Умер обладатель 12 «Грэмми» джазовый саксофонист Джейн Шортер

Музыкальная карьера Шортера продолжалась более 60 лет. Последней награды «Грэмми» он был удостоен в этом году. Rolling Stone считает музыканта «одним из самых видных» в мире джаза

Уэйн Шортер (Фото: Valentin Flauraud / Reuters)

Американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер умер в четверг, 2 марта, в возрасте 89 лет, сообщает Rolling Stone.

Его музыкальная карьера длилась более шести десятилетий — от дебюта в 1959-м до выступления на Детройтском джазовом фестивале и получения премии «Грэмми» в этом году.

Всего за свою карьеру Шортер 12 раз становился лауреатом «Грэмми».

Журнал Rolling Stone называет музыканта «одним из самых плодовитых и видных представителей джаза, кто смог расширить границы направления».

В 1964 году Шортер стал участником квинтета под управлением Майлса Дейвиса, в котором играли также Херби Хэнкок, Тони Уильямс и Рон Картер.

В 2000 году музыкант создал квартет вместе с контрабасистом Джоном Патитуччи, пианистом Данило Пересом и ударником Брайаном Блэйдом.

Он прославился не только как незаурядный исполнитель, но и как талантливый композитор.

Кроме записей с коллективом Шортер также выпускал сольные альбомы, включая нашумевшие Speak No Evil, Night Dreamer и JuJu. В сольных работах он демонстрировал больше творческой свободы и начал смешивать джаз с роком и латинской музыкой.

Шортер родился в афроамериканской семье в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси), где посещал Высшую школу искусств. Освоение музыкальных инструментов начал с кларнета, затем перешел на саксофон. Уже тогда он овладел навыками импровизации и композиции, благодаря чему и получил впоследствии всемирную известность в мире джаза.

Окончил музыкальный факультет Нью-Йоркского университета, затем служил два года в армии.

В 2015 году музыкант стал лауреатом «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения».