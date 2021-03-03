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Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
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Полиция задержала потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии

Бывшего заключенного, которого пытали в 2017 году, задержали по подозрению в краже велосипедов. Возбуждено уголовное дело. Сегодня в Ярославле слушается его апелляция на приговор сотрудникам ФСИН
Евгений Макаров
Евгений Макаров (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Бывший заключенный исправительной колонии № 1 Ярославля Евгений Макаров, который был признан потерпевшим по заведенному в 2018 году делу о пытках, задержан. Об этом ТАСС сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом) Ирина Бирюкова.

«Российская газета» со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишет, что Макарова задержали по подозрению в краже. По данным издания 76.ru, мужчине инкриминируют похищение нескольких велосипедов. Его задержали в Ярославле накануне, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Ярославской области.

В Ярославле задержали сотрудников ФСИН после видео с пытками заключенных
Общество

Сегодня в Ярославском областном суде рассматривается апелляционная жалоба по делу Макарова. Его защитники посчитали слишком мягким приговор сотрудникам ФСИН, которые издевались над их клиентом, и пытаются оспорить его.

В 2018 году «Новая газета» опубликовала видео пыток из ярославской ИК-1, на которой были запечатлены издевательства сотрудников колонии над Макаровым. Само преступление произошло годом ранее. По информации газеты, сотрудники ФСИН избивали заключенного из-за конфликта, возникшего во время обыска.

По факту избиений возбудили уголовное дело, по нему проходили десять сотрудников колонии. Позже число потерпевших было увеличено до пяти человек.

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СК возбудил уголовное дело после новых видео пыток в ярославской колонии
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Сотрудники ФСИН показали, что издевательства над Макаровым санкционировало руководство колонии, поскольку считало заключенного злостным нарушителем режима.

Суд в ноябре 2020 года оправдал начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по вопросам безопасности Игита Михайлова, посчитав недоказанной их вину в применении насилия к Макарову. Другие фигуранты получили реальные сроки.

В феврале 2021 года «Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской ИК-1, снятое в 2016 году. На нем сотрудники ФСИН бьют дубинками мужчину, прижатого к парте. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 286 УК.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Любовь Порываева
Ярославль пытки колония задержание кража
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