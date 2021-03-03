Полиция задержала потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии

Бывшего заключенного, которого пытали в 2017 году, задержали по подозрению в краже велосипедов. Возбуждено уголовное дело. Сегодня в Ярославле слушается его апелляция на приговор сотрудникам ФСИН

Евгений Макаров (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Бывший заключенный исправительной колонии № 1 Ярославля Евгений Макаров, который был признан потерпевшим по заведенному в 2018 году делу о пытках, задержан. Об этом ТАСС сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом) Ирина Бирюкова.

«Российская газета» со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишет, что Макарова задержали по подозрению в краже. По данным издания 76.ru, мужчине инкриминируют похищение нескольких велосипедов. Его задержали в Ярославле накануне, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Сегодня в Ярославском областном суде рассматривается апелляционная жалоба по делу Макарова. Его защитники посчитали слишком мягким приговор сотрудникам ФСИН, которые издевались над их клиентом, и пытаются оспорить его.