Полиция задержала потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии
Бывший заключенный исправительной колонии № 1 Ярославля Евгений Макаров, который был признан потерпевшим по заведенному в 2018 году делу о пытках, задержан. Об этом ТАСС сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом) Ирина Бирюкова.
«Российская газета» со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишет, что Макарова задержали по подозрению в краже. По данным издания 76.ru, мужчине инкриминируют похищение нескольких велосипедов. Его задержали в Ярославле накануне, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Ярославской области.
Сегодня в Ярославском областном суде рассматривается апелляционная жалоба по делу Макарова. Его защитники посчитали слишком мягким приговор сотрудникам ФСИН, которые издевались над их клиентом, и пытаются оспорить его.