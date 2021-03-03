В России второй день подряд выявили 10,5 тыс. заразившихся коронавирусом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 10 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Меньше в последний раз выявляли 4 октября 2020 года, в тот день было зарегистрировано 10 499 заболевших.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране составило 4,278 млн.

Также за сутки в стране умерли 452 человек с подтвержденным COVID-19, за весь период в России зарегистрировано 87 348 летальных исходов.

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