Роспотребнадзор поручил проверять больных пневмонией на коронавирус

Врачи будут в приоритетном порядке оказывать помощь лихорадочным больным с респираторными симптомами, а также людям старше 60 лет. Проверять также будут тех, кто обратился с признаками простуды и пневмонии

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Для предотвращения распространения коронавируса заболевших пневмонией россиян будут проверять на инфекцию. Об этом сообщается в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показателям», — говорится в документе.

Тех, у кого результаты тестирования окажутся положительными и будут вызывать сомнения, направят в центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

В регионах будут обращать внимание на тех, кто обращается в больницы и вызывает скорую помощь в связи с ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы), а также внебольничными пневмониями. Кроме того, врачи будут вести учет количества госпитализированных и выписанных лиц, обратившихся с ОРВИ и пневмониями.

Скорая помощь в приоритетном порядке будет приезжать на дом к лихорадочным больным с респираторными симптомами, в первую очередь к тем, кто старше 60 лет. Пациенты будут проходить через отдельные приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы для людей с признаками острых респираторно-вирусных инфекций и пневмоний.