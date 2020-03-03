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Роспотребнадзор поручил проверять больных пневмонией на коронавирус

Врачи будут в приоритетном порядке оказывать помощь лихорадочным больным с респираторными симптомами, а также людям старше 60 лет. Проверять также будут тех, кто обратился с признаками простуды и пневмонии
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Для предотвращения распространения коронавируса заболевших пневмонией россиян будут проверять на инфекцию. Об этом сообщается в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показателям», — говорится в документе.

Тех, у кого результаты тестирования окажутся положительными и будут вызывать сомнения, направят в центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

В регионах будут обращать внимание на тех, кто обращается в больницы и вызывает скорую помощь в связи с ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы), а также внебольничными пневмониями. Кроме того, врачи будут вести учет количества госпитализированных и выписанных лиц, обратившихся с ОРВИ и пневмониями.

Скорая помощь в приоритетном порядке будет приезжать на дом к лихорадочным больным с респираторными симптомами, в первую очередь к тем, кто старше 60 лет. Пациенты будут проходить через отдельные приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы для людей с признаками острых респираторно-вирусных инфекций и пневмоний.

Выписка эвакуированных из Китая россиян после карантина. Фоторепортаж
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Власти также должны уточнить информацию по поводу лиц от 20 до 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Заболевших пневмонией россиян обяжут пройти тест на коронавирус
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На прошлой неделе о проверках для россиян с пневмонией на коронавирус говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К настоящему времени в России зафиксировали шесть случаев заболевания: у двоих граждан КНР (их вылечили и выписали в начале февраля), у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, и у одного мужчины, который недавно вернулся в Россию из Италии.

Теги: коронавирус
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