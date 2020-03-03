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Дело братьев Магомедовых ,  
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Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

Украинец Сергей Ткаченко и поляк Валенти Сельвесюк объявлены в международный розыск по эпизоду о выводе активов из Объединенной зерновой компании. Он, в свою очередь, является частью дела братьев Магомедовых
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».

Ткаченко — бенефициар зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, а Сельвесюк был представителем этой компании в России. Следственный департамент МВД решил, что под контролем братьев Магомедовых Объединенная зерновая компания (ОЗК) заключила с Newbay фиктивную сделку на поставку 400 тыс. т зерна, пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы на $20,25 млн. В результате зерно поставлено не было, а деньги исчезли. Вывод активов из ОЗК стал одним из пунктов обвинения против Магомедовых.

В полицию обратилось новое руководство ОЗК, контрольный пакет которой принадлежал государству. По версии следователей, прежние руководители компании заключили контракт, по которому Newbay должна была поставить зерно с Украины в адрес ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь», а после переработки его должны были передать на предприятия ОЗК.

«Судоремонтный завод, как установило следствие, в принципе не мог использоваться для перевалки таких объемов продукции, так как не имел соответствующего оборудования», — пишет издание. Сама компания Newbay была ликвидирована в 2017 году.

Суд заочно арестовал двух бизнесменов по делу братьев Магомедовых
Общество

Бывший глава ОЗК Сергей Поляков и замглавы закупочного комитета и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов сейчас являются обвиняемыми по делу братьев Магомедовых. Следователи считают, что Грибанов знал о неспособности севастопольского завода принять зерно, поскольку несколько раз бывал там и осматривал предприятие. Более того, по версии следствия, Грибанов получил «откат» в виде доли в 90% в гостиничном центре «Чембало» в Крыму. «Возможно, «откатили» и другим подписантам договоров», — отмечает издание. Банковскую гарантию по сделке выдал филиал банка «Столичный», расположенный в украинском городе Сумы. Основным акционером банка был Ткаченко, в 2019 году банк обанкротился.

В результате Ткаченко и Сельвесюку заочно предъявили обвинения, они объявлены в федеральный и международный розыск. По данным адвокатов, Сельвесюк проживает в Польше, а Ткаченко на Украине.

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Общество

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы в 2018 году по делу об организованном преступном сообществе и семи эпизодах мошенничества. Речь шла о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде; о хищениях на намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге; о трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании; о выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству. Магомеду Магомедову дополнительно вменялся незаконный оборот оружия: при обыске у него нашли золотой пистолет (сам он называл его сувенирным и непригодным к стрельбе).

Спустя полгода МВД объявило, что Магомедовых подозревают также в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт», таким образом, сумма претензий выросла до 2,8 млрд руб.

В августе 2019 года в окончательной редакции обвинения Магомедовым появились еще два эпизода мошенничества, а сумма ущерба в деле возросла до 11 млрд руб.

В настоящее время братья Магомедовы знакомятся с материалами уголовного дела, которое насчитывает более тысячи томов.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Группа «Сумма», суд, обвиняемые, Украина
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