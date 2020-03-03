Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

Украинец Сергей Ткаченко и поляк Валенти Сельвесюк объявлены в международный розыск по эпизоду о выводе активов из Объединенной зерновой компании. Он, в свою очередь, является частью дела братьев Магомедовых

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».

Ткаченко — бенефициар зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, а Сельвесюк был представителем этой компании в России. Следственный департамент МВД решил, что под контролем братьев Магомедовых Объединенная зерновая компания (ОЗК) заключила с Newbay фиктивную сделку на поставку 400 тыс. т зерна, пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы на $20,25 млн. В результате зерно поставлено не было, а деньги исчезли. Вывод активов из ОЗК стал одним из пунктов обвинения против Магомедовых.

В полицию обратилось новое руководство ОЗК, контрольный пакет которой принадлежал государству. По версии следователей, прежние руководители компании заключили контракт, по которому Newbay должна была поставить зерно с Украины в адрес ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь», а после переработки его должны были передать на предприятия ОЗК.

«Судоремонтный завод, как установило следствие, в принципе не мог использоваться для перевалки таких объемов продукции, так как не имел соответствующего оборудования», — пишет издание. Сама компания Newbay была ликвидирована в 2017 году.