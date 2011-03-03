Создателей скандального клипа о таможне подставил их коллега

В прокуратуре раскрыли тайну, как скандальный видеоклип о работе владивостокской таможни попал в Интернет, сообщает радиостанция РСН со ссылкой на помощника прокурора Ирину Володину.

Как выяснилось, ролик отправил в Сеть бывший сотрудник таможни. Его по какой-то причине уволили с работы, и он обиделся на коллег.

Ранее участники клипа, в котором таможенники на рабочем месте пьют шампанское, танцуют на столах и разбрасывают официальные документы, задавались вопросом, как видеоролик стал достоянием общественности. По их словам, видео предназначалось исключительно для внутреннего пользования и являлось безобидной шуткой.

В прокуратуре подтвердили, что стоимость съемки видеоролика составила 29 тысяч рублей. Помощник прокурора добавила, что сотрудники Владивостокской таможни отличаются креативностью и неоднократно создавали подобные видеоролики на различные праздники.

По итогам проведенной проверки участники ролика не были уволены, однако лишились премии.

Напомним, что тема видеоклипа обсуждалась в том числе и на встрече Владимира Путина с начальником Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым. "Я сам люблю пошутить и посмеяться, но творчеством нужно заниматься в Доме культуры таможни", - заявил тогда премьер.