 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов умер в возрасте 74 лет
Скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, заслуженный работник культуры России. Он возглавлял издание более десяти лет
Александр Куприянов
Александр Куприянов (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

На 75-м году жизни умер журналист, заслуженный работник культуры России, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, возглавлявший издание с 2011 года. 

«Это невосполнимая утрата для коллектива «Вечерней Москвы». Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в сообщении редакции.

За свой вклад в развитие отечественных СМИ и многолетний труд Куприянов был удостоен ордена Дружбы и ордена «Знак Почета». Кроме того, ему присвоили почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации в 2014 году.

Среди его наград — медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

В Москве похоронили экс-главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского
Общество

Президент России Владимир Путин вручил Куприянову почетную грамоту за заслуги перед отечественной журналистикой и преданное служение профессии в 2023 году. Главред «Вечерней Москвы» был также лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», обладателем премии «Медиаменеджер России» и литературной награды Союза писателей России в номинации «Проза».

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
главред журналисты смерть Александр Куприянов
Материалы по теме
Суд в Москве заочно арестовал журналистку «Дождя»
Общество
Прощание с журналистом Коротичем состоится 2 октября
Общество
Красноярскую журналистку задержали по обвинению в фейках об армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Орбан заявил, что «брюссельская элита готова к войне» Политика, 11:51
Песков назвал очевидной поставку разведданных США Украине Политика, 11:51
Песков сравнил с бандой участников дискуссии об изъятии активов России Политика, 11:49
Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине Политика, 11:45
Проект Sentiss «Зоркие сердца» стал лауреатом национальной премии Пресс-релиз, 11:43
СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии Общество, 11:43
В России испытали кинетическое оружие против любых беспилотников Технологии и медиа, 11:39
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе» Политика, 11:39
Женщину на остановке в Мытищах убило слетевшее с грузовика колесо Общество, 11:36
Игрок «Вильярреала» пропустил матч ЛЧ из-за иудейского праздника Спорт, 11:35
Курс биткоина вырос и находится в 5% от рекорда. Что с другими монетами Крипто, 11:34
Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову Политика, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС Политика, 11:26