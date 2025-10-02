Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
На 75-м году жизни умер журналист, заслуженный работник культуры России, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, возглавлявший издание с 2011 года.
«Это невосполнимая утрата для коллектива «Вечерней Москвы». Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в сообщении редакции.
За свой вклад в развитие отечественных СМИ и многолетний труд Куприянов был удостоен ордена Дружбы и ордена «Знак Почета». Кроме того, ему присвоили почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации в 2014 году.
Среди его наград — медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
Президент России Владимир Путин вручил Куприянову почетную грамоту за заслуги перед отечественной журналистикой и преданное служение профессии в 2023 году. Главред «Вечерней Москвы» был также лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», обладателем премии «Медиаменеджер России» и литературной награды Союза писателей России в номинации «Проза».
