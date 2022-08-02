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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 9560 новых случаев. Подтверждены данные о 48 умерших с коронавирусом. При этом данные о госпитализациях на сайте «Стопкоронавирус.рф» разнятся — указаны сразу два числа — 836 и 1962

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Заразились
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0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Политика
Джо Байден

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В России за сутки зафиксировали 10 тыс. случаев COVID-19
Общество
Фото:Семён Антонов / ТАСС

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

США упрекнули Китай в нежелании делиться информацией о коронавирусе
Общество
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Бывший президент Филиппин Фидель Рамос умер от осложнений COVID-19
Общество
Фидель Рамос

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

В США мужчина одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян
Общество
Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Коллективный иммунитет к COVID в России упал до 10,7%
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

В России на треть вырос спрос на экспресс-тесты на коронавирус
Общество
Фото:АГН «Москва»

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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