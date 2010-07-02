В США освободили под залог подозреваемую в шпионаже в пользу РФ
Общество, 02 июл 2010, 13:38
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В США освободили под залог подозреваемую в шпионаже в пользу РФ
В пятницу, 2 июля, окружной суд Нью-Йорка выпустил под залог под домашний арест перуанскую журналистку Вики Пелайез, одну из 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Би-би-си.
По итогам слушаний, длившихся более полутора часов, судья Рональд Эллис принял решение освободить под залог в размере 250 тысяч долларов подозреваемую В.Пелайез.