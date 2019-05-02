СМИ узнали о желании Катара сократить финансирование ПСЖ

Власти Катара, вложившие во французский футбольный клуб ПСЖ около €1,5 млрд, допускают значительное сокращение финансирования из-за того, что команда не достигла поставленных целей

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По данным газеты Le Parisien, катарские власти недовольны отдачей от вложенных денег в клуб «Пари Сен Жермен». Несмотря на серьезные финансовые затраты, команда за восемь лет ни разу не дошла до финала Лиги чемпионов (самый престижный клубный турнир в Европе), а в этом сезоне уступила еще и в финале Кубка Франции скромному «Ренну».

Le Parisien называет несколько причин недовольства властей Катара, по которым они могут значительно сократить вложения в парижский клуб. По информации издания, после попыток создать привлекательный бренд путем покупки таких звезд, как Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович и Неймар, в эмирате огорчены тем фактом, что каждая неудача вызывает острую критику в прессе, что портит имидж не только клуба, но и самого Катара. Как утверждает французская газета, владельцы ПСЖ опасаются, что из-за постоянных поражений в Европе футбольного клуба эмират становится символом разочарования.

Есть и финансовый аспект, которым недовольны катарские власти. Помимо вложений в игроков владельцам ПСЖ приходится платить значительные налоги французскому правительству. За восемь лет им пришлось отдать около €1 млрд, то есть больше, чем все немецкие и итальянские клубы вместе взятые.

При этом указывается, что доходы у катарского инвестиционного фонда тоже значительные, поскольку у команды есть спонсоры, готовые платить клубу за упоминание их названий на игровой форме.

При этом Le Parisien отмечает, что отказываться от вложений в европейский клубы катарцы не желают. Так, например, они ведут переговоры с итальянской «Ромой» и некоторыми английскими клубами.