Минюст потребовал признать экстремистскими две ЛГБТ-организации

Фото: Андрей Любимов / РБК
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск Минюста о признании экстремистской организацией движения «Российская ЛГБТ-сеть» (признано в России иноагентом; «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) и ее запрете, сообщается в телеграм-канале городских судов.

Также Минюст потребовал признать экстремистской и запретить в России ЛГБТ-инициативную группу «Выход» (также внесена в реестр иноагентов).

Оба иска приняты к производству, заседания пройдут в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Секретно», сообщили в суде.

Согласно картотеке, рассмотрение иска к «Российской ЛГБТ-сети» назначено на 24 февраля.

Обе организации специализируются на в числе своих задач называют оказание юридической и психологической помощи ЛГБТ-людям, они были внесены в реестр иноагентов Минюста в 2021 году. Тогда же иностранным агентом признали основателя «Российской ЛГБТ-сети» Игоря Кочеткова.

Верховный суд России в ноябре 2023 года признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его. Минюст настаивал, что в ней выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Тогда опрошенные РБК юристы указывали, что запрет деятельности движения, которое не имеет лидеров, идеологов и официальных последователей, выглядит странно.

Закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, а также демонстрации такого контента детям был принят в декабре 2022 года. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Читайте РБК в Telegram!

