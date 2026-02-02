 Перейти к основному контенту
Крушение танкеров в Керченском проливе⁠,
0

Против владельцев танкеров «Волгонефть» подали иск на ₽34 млрд

Минприроды Кубани подало иск на ₽34 млрд против владельцев танкеров «Волгонефть»
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Минприроды Краснодарского края потребовал от владельцев танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024-го, почти ₽35 млрд за ущерб экологии. Путин называл разлив мазута «экологической бедой»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск регионального министерства природных ресурсов к компаниям, связанным с танкерами, которые потерпели крушение в Керченском проливе в 2024 году. Информация об этом опубликована в картотеке инстанции.

Ведомство требует взыскать в общей сложности 34,25 млрд руб. за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за разлива мазута. Ответчиками по делу проходят ЗАО «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть-239», ООО «Каматрансойл» — владелец танкера «Волгонефть-212», а также ООО «Кама Шиппинг», которое фрахтовало это судно. В качестве третьих лиц к процессу привлекли Генеральную прокуратуру, краевое учреждение «Кубаньгеология» и Кубанский государственный университет.

Суд обязал истца представить доказательства, подтверждающие факт экологического ущерба и обоснованность свое требование о выплате. Ответчики, в свою очередь, должны подготовить письменные возражения по иску с указанием своей позиции и ссылками на нормы закона.

Иск был принят судом 31 января. Первое заседание назначено на 24 февраля. Рассмотрение дела пройдет в рамках арбитражного процесса.

Летом прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с владельцев танкеров почти 85 млрд руб. за разлив мазута. Ведомство обратилось в суд, поскольку судовладельцы не компенсировали в добровольном порядке ущерб окружающей среде, причиненный в результате крушения.

Суд арестовал средства владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212»
Общество
Танкеры &laquo;Волгонефть-212&raquo; и &laquo;Волгонефть-239&raquo; во время столкновения, 2024 год

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута. По оценкам Минприроды, примерно половина вылилась в море. Побережья Крыма и Краснодарского края оказались загрязнены мазутом.

Роспотребнадзор признало пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой».

Очистку морского дна у берегов Анапы завершили только в сентябре 2025-го. С 19 участков собрали почти 22,5 тыс. мешков с нефтепродуктами общим весом свыше 2 тыс. т.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Кубань Краснодарский край суды иски танкеры Аварии Керченский пролив
