Глава Кузбасса назвал ситуацию с системой здравоохранения «критической»

Социальная сфера и система здравоохранения в Кемеровской области находятся в «критическом состоянии» и требуют «критической оценки и оперативных решений». Об этом заявил глава региона Илья Середюк во время совещания с правительством региона, фрагмент был опубликован в телеграм-канале губернатора.

«Трагические события, которые в последний месяц потрясли наш регион, показали, что социальная сфера, система здравоохранения находятся в критическом состоянии, требуют критической оценки и оперативных решений, поэтому я прекрасно понимаю жителей, которые с негодованием относятся к той ситуации, которая сегодня есть», — сказала Илья Середюк.

Середюк заявил, что с пониманием относится к недовольству жителей региона, которые выражают свое мнение в соцсетях, и добавил, что «сложно описать это печатными выражениями». Губернатор потребовал у чиновников региона прислушаться и поддержать медиков и социальных работников, которые каждый день честно делают свою работу, а также создать условия, при которых поход в больницу не должен становиться испытанием.

«Результаты проверок покажут, какие были допущены ошибки, а виновные понесут заслуженное наказание. Наша задача — провести комплексный анализ того, как в регионе работает система оказания медицинской помощи, как работают учреждения, где заботятся о тех, кто в этом нуждается», — написал губернатор в посте.

В Кузбассе 15 января начались массовые проверки родильных домов и перинатальных центров после смерти девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка. Проверкой занялась региональная комиссия, в которую вошли сотрудники минздрава Кузбасса и специалисты роддомов высшего уровня.

В еще одном социальном учреждении региона, Прокопьевском интернате, где отстранили от работы директора, за месяц скончались девять человек, в том числе 19-летний мужчина. Семь человек умерли из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Минздрав Кузбасса сообщал, что проживающие в интернате 128 человек были обследованы на грипп А. У 46 из них пробы оказались положительными, но без клинической симптоматики. Середюк ранее называл информацию о произошедшем в психоневрологическом интернате Прокопьевска «тяжелой».