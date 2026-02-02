Генпродюсер ТНТ рассказал о переходе к «безопасному юмору»

ТНТ отказывается от провокационного юмора и переключается на семейную аудиторию, заявил генпродюсер телеканала Аркадий Водахов. По его словам, канал больше не хочет ставить зрителей «в неудобное положение»

Аркадий Водахов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

При запуске новых проектов телеканал ТНТ стал больше ориентироваться на семейную аудиторию и уделять внимание «народности», рассказал в эфире Радио РБК генеральный продюсер канала Аркадий Водахов.

Водахов описал современный проект на ТНТ как «абсолютно точно семейный». Он отметил, что телевидение — консервативная среда, а те, кто хотел смотреть «что-то индивидуально», уже «давным-давно перешли в диджитал».

«Мы стали более безопасны, мы не идем на провокацию ради провокации. Но в этом смысле, знаете, я вижу только рост тех креативных продюсеров, тех артистов, которые занимаются профессиональным юмором в этой стране. Произошло естественное очищение, и это очень хорошо. В этом гораздо больше интеллекта, чем было раньше», — пояснил он.

В текущих реалиях, продолжил Водахов, телеканал не смог бы оставаться таким же дерзким, как раньше. По словам продюсера, теперь создатели не хотят ставить зрителя в неудобное положение, например, когда те будут отвечать на вопросы детей после просмотра программы.

Комментируя тренд на возрождение франшиз прошлого, присущий в том числе и ТНТ, Водахов указал, что это «ностальгия ради ностальгии», и подчеркнул ее большой отклик у аудитории. «Самый показательный пример, наверное, это будет история с «Универом». Это огромная система, большая киновселенная, в которой уже, по-моему, будет пятый сериал <…> франшиза — это территория комфорта для человека, он знает, что он смотрит, он помнит правила игры, понимает интонацию и возвращается к любимым хитам не просто так», — пояснил он.

ТНТ входит в десятку наиболее популярных телеканалов России. Эфирное вещание стартовало в январе 1998 года. С 2001 года телеканал принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу». По итогам 2025 года его аудитория, согласно данным подсчетов Mediascope, выполненных по запросу РБК, составила 718,5 тыс.