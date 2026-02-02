В Венеции начался традиционный карнавал. Видео
В Венеции начался знаменитый карнавал. В этом году его тема звучит как «Олимп — истоки игры» и отсылает к зимним Олимпийским играм в Милане, которые начнутся уже в пятницу, 6 февраля. Организаторы подчеркнули, что спортивный дух всегда был частью карнавальных традиций, сообщает Euronews.
Кульминацией первых дней стал традиционный водный парад на Гранд-канале. Его открыло гигантское судно в форме крысы — символа Венеции, — на борту которого выступали артисты. У моста Риальто участники шествия выпустили в небо воздушные шары, ленты и конфетти под аплодисменты тысяч зрителей.
В центре Венеции действуют «красные зоны», увеличено число полицейских патрулей, особое внимание уделяют борьбе с карманниками. В прошлом году праздник привлек около миллиона гостей, и в этом сезоне ожидают не меньше. Венецианский карнавал пройдет с 31 января до 17 февраля и окончится прямо перед началом католического Великого поста.
