В список победителей «Грэмми-2026» вошли Леди Гага и Кендрик Ламар

Гага победила в трех номинациях — «Лучшая запись с ремиксом», «Лучший поп-вокальный альбом» и «Лучшая танцевальная поп-запись». А Ламар — «Запись года», «Лучшее рэп-исполнение», «Исполнение мелодичного рэпа» и «Лучшая рэп-песня»

Леди Гага (Фото: Mike Blake / Reuters)

Главные награды премии «Грэмми-2026» получили британская певица Оливия Дин в номинации «Новый исполнитель», американская певица Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл в номинации «Песня года», рэпер Кендрик Ламар в номинации «Запись года», а также рэпер Bad Bunny в номинации «Альбом года», сообщает Los Angeles Times. Всего на церемонии было вручено 95 наград.

Bad Bunny получил награду за альбом Debí Tirar Más Fotos. Помимо него, лауреатами премии стали еще семь музыкантов, среди которых Джастин Бибер, получивший «Грэмми» за альбом Swag, Сабрина Карпентер — за альбом Man’s Best Friend, Леди Гага — Mayhem и Кендрик Ламар — GNX.

В номинации «Запись года» победила композиция Кендрика Ламара Luther (песня победила также в номинациях «Лучшее исполнение мелодичного рэпа» и «Лучшее рэп-исполнение»), которая была написана при участии американской певицы SZA. Помимо этого, Ламар забрал главную награду в номинации «Лучшая рэп-песня» («TV Off»).

Наград в номинации «Запись года» также были удостоены Билли Айлиш за песню Wildflower, Леди Гага за композицию Abracadabra, Сабрина Карпентер — за Manchild и Doechii — за Anxiety. Премии в этой номинации получили всего восемь исполнителей.

Песня Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл Wildflower также стала победителем в номинации «Песня года». Награды в этой номинации, помимо нее, получили песни «Abracadabra», Manchild, Anxiety, Luther и еще три композиции.

Леди Гага стала победителем сразу в трех номинациях — «Лучшая запись с ремиксом» за Abracadabra, «Лучший поп-вокальный альбом» (Mayhem) и «Лучшая танцевальная поп-запись» (Abracadabra).

Британская певица и автор песен Оливия Дин получила главную награду в номинации «Лучший новый исполнитель».

На церемонии американский режиссер Стивен Спилберг получил свою первую премию «Грэмми» за документальный фильм «Музыка Джона Уильямса», который признали «Лучшим музыкальным фильмом». В нем режиссер выступил как продюсер.

Таким образом он вошел в так называемый список ЭГОТ — обладателей сразу четырех премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». У него четыре премии «Эмми» (за мини-сериалы «Тихий океан», «Братья по оружию», «Особенное Рождество Пинки и Брейна» и «Похищенные», которые он продюсировал), премия «Тони» (за мюзикл «Странная петля») и три премии «Оскар» (за фильмы «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», которые Спилберг снял).

В 2025 году лидером по числу «Грэмми» стал Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us принес пять статуэток: «Песня года», «Запись года», «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-песня». Награду за лучший альбом года тогда получила Бейонсе за пластинку Cowboy Carter.

Карпентер тогда получила первые статуэтки в своей карьере. Она забрала награды «Лучший вокальный поп-альбом» за Short n’ Sweet и «Лучшее сольное поп-исполнение» за трек Espresso.